New Cycle: Launch Date steht fest...

Core Engage und Daedalic Entertainment sind stolz, bekannt zu geben, dass "New Cycle", das Erstlingswerk von Entwicklerteam Core Engage am 18. Januar 2024 in den Early Access startet. Der Survival-City-Builder spielt in einer postapokalyptischen Welt, die von verheerenden Sonnenstürmen verwüstet wurde und die Menschheit zurück in die Steinzeit katapultiert hat. Jetzt ist es die Aufgabe der Spieler, die verlorenen Technologien und das Wissen der Vergangenheit wiederzuentdecken, um den Menschen neue Hoffnung und einen sicheren Ort zum Leben zu geben.

"New Cycle" ist ein Dieselpunk-inspirierter City-Builder mit einem Survival Schwerpunkt, in dem ihr als Anführer einer kleinen Gruppe von Überlebenden, Jahre nach verheerenden Sonnenstürmen versucht, eine neue Heimat für die Menschen zu errichten. Ihr beginnt mit einer einfachen Siedlung, ein paar hungrigen Arbeitern und vielen unerfüllten Bedürfnissen. Mit der Zeit wächst Eure Bevölkerung und damit auch die Herausforderungen für die Kolonie – schwankende Moral, Krankheitsausbrüche, Stromausfälle und ein steigender Bedarf nach Grundressourcen werden Eure Fähigkeiten als Anführer auf die Probe stellen. Es mag viele Fehlschläge geben, aber jeder neue Tag ist eine weitere Chance, das Verlorene wieder aufzubauen und einen sicheren Hafen für deine Menschen zu schaffen.

Mit Stolz blicken die türkischen Entwickler von Core Engage auf den Early Access Start im Januar. Indem sie auf den bewährten Grundpfeilern klassischer Städtebau-Simulationen aufbauen und diese mit einer unverbrauchten Story und einzigartigen Mechaniken erweitern, setzen die Entwickler frische Impulse im Survival-City-Builder Genre. Mit dem Setting rund um zerstörerische Sonnenstürme und ein aus dem Gleichgewicht geratenes Klima, greift "New Cycle" Themen der Gegenwart auf und verarbeitet sie auf eine Weise, die einzigartig für das Genre ist. Zum Start des Early Access wird "New Cycle" zwei verschiedene Spielmodi (Kampagne und Sandbox-Modus), drei verschiedene Biome, 54 Gebäude, 47 produzierbare Ressourcen, drei Gesellschaftsklassen, acht Epochen und drei Ausbaustufen für Gebäude bieten, die sich an den Epochen orientieren und visuell deutlich voneinander unterscheiden.