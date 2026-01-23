New Super Lucky's Tale auch für PS5

PQube stellt eine PS5-Umsetzung von "New Super Lucky's Tale" in Aussicht. Einen konkreten Releasetermin dafür gibt es auch schon.

Einen Trailer zur kommenden PS5-Version von "New Super Lucky's Tale" gibt es schon jetzt zu sehen. Darin hebt man eine Minute lang deren zentrale Features hervor und lässt natürlich auch den Charme des tierischen Haupthelden spielen. Die knallbunte Spielwelt bekommen wir ebenfalls gezeigt.

Auf der PS5 läuft "New Super Lucky's Tale" in knackscharfer 4K-Auflösung und mit 120 Bildern pro Sekunde. Die Features des DualSense-Controllers werden auch genutzt.

"New Super Lucky's Tale" ist bereits für PS4, Xbox One, Switch und den PC erhältlich. Die PS5-Portierung folgt am 26. März.