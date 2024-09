New World: Aeternum: Details zu den Launch-Inhalten

Amazon Games hat ein neues Video veröffentlicht, in dem die Entwickler von "New World: Aeternum" einen Einblick in die neuen Inhalte geben, die Spieler zu Launch erwarten, darunter in die PvP-Zone "Der Verfluchte Nebel" sowie den Raubzug "Hort der Gorgonen".

Neue Expeditionen, Waffen, Bedrohungen, Gebiete und Spielmodi, sowie eine überabeitete Hauptstory und jede Menge QoL-Verbesserungen, basierend auf tiefgehendem Spieler-Feedback.

Die neue PvP-Zone Der Verfluchte Nebel , in der ihr verfluchte Dublonen sammelt, die ihr heil aus der Zone schaffen müsst, bevor andere Spieler euch einen Strich durch die Rechnung machen.

Der Zehn-Spieler-Raubzug "Hort der Gorgonen", in dem ihr verhindern müsst, dass die Gorgonen eine Armee aus Herkynen zusammenstellen. Im Hort warten herausfordernde Rätsel und epische Bosskämpfe.