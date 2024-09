New World: Aeternum - Open Beta startet heute Abend

Ab heute Abend, 18 Uhr bis zum 16. September könnt ihr euch selbst ein Bild von "New World: Aeternum" machen und an der Open Beta auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S teilnehmen. Cross-Play von Konsole zu Konsole und von Konsole zu PC ist während der Open Beta möglich.

Dieser Open-Beta-Test gibt den Spielern einen Vorgeschmack auf "New World: Aeternum", bevor das Spiel am 15. Oktober in vollem Umfang veröffentlicht wird. Die Teilnehmer erhalten Zugang zum Tutorial und zur Questline bis Stufe 30. Während sie sich in die riesige und übernatürliche Welt von Aeternum wagen, schalten sie Reittiere, Arenen und einige Expeditionen frei.

Lesetipp: Unsere Vorschau zur Open-Beta von "New World: Aeternum" (ab Samstag ohne G+)

Um den Einstieg zu erleichtern, gibt es hier ein paar wichtige Funktionen:

Archetypen: Spieler wählen einen von sieben voreingestellten Archetypen – Soldier, Destroyer, Ranger, Musketeer, Occultist, Mystic oder Swordbearer – um ihren bevorzugten Spielstil zu finden.

Reittiere: Spieler schalten die Reittier-Questline auf Stufe 20 frei, um ihr Reittier zu erwerben und Aeternum mit Geschwindigkeit und Stil zu durchqueren.

3v3 Arenen: Ab Stufe 20 können Spieler sich mit Freunden oder anderen Spielern zusammentun und in einer Arena um tägliche Belohnungen und Platzierungen in der Rangliste kämpfen.

Expeditionen: Spieler nehmen Expeditionen in Angriff, in denen sie Mobs abwehren, gegen Bosse antreten und sich Beute sichern, beginnend mit der Amrhein-Ausgrabung (Tipp: Für eine zusätzliche Herausforderung sollte man Starstone ausprobieren)

Kampf um Einfluss (Open World): Spieler wählen eine Fraktion und schliessen sich zusammen, um gegen andere Fraktionen um deren Gebiete zu kämpfen – und die eigenen zu verteidigen.

Schliesslich können die Teilnehmer im Verlauf der Open Beta Belohnungen sammeln. Obwohl der Fortschritt nicht übertragen wird, werden alle Belohnungen, die während der Open Beta freigeschaltet werden, bei der Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.