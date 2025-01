New World: Aeternum - Siege of Sulfur

Amazon Games kündigte heute die Rückkehr des "Siege of Sulfur"-Events in "New World: Aeternum" an, das vom 4. bis zum 24. Februar stattfinden wird. In diesem Event verteidigt ihr wertvolle Sandwurmeier gegen Wellen von Schwefelelementaren, in einer spannenden Herausforderung, bei der Teamwork und Strategie entscheidend sind.

Die Karren der Sandgeher-Magier sind beim Transport von Sandwurmeiern zusammengebrochen, und obwohl die Magier Schutzschilde um die Eier herum errichtet haben, können diese nur eine bestimmte Zeit lang standhalten. Mutige Abenteurer können eine Gruppe von mindestens 10 Spielern bilden (empfohlene Spielerstufe ist 60+) und sich zu den Orten in Brightwood, Ebonscale Reach, Edengrove, Mourningdale und Brimstone Sands begeben, um die wertvolle Fracht zu schützen.

Während des zeitlich begrenzten Events können Spieler eine Vielzahl von Belohnungen verdienen, darunter Skins, einen Sandwurmei-Behausungsgegenstand, Obsidian-Gips und Ausrüstungsgegenstände, die auf 700 und 710 Gear Score skaliert sind. Es gibt kein Limit für die Anzahl der täglichen Standardbelohnungen, die mutige Spieler verdienen können, und je mehr Eier verteidigt werden, desto grösser ist die Ausbeute!