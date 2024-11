New World Aeternum: Weniger XP für Spieler

Im Umfeld des vor einem Monat veröffentlichten Addons Aeternum für Amazons Spiel "New World". hat der Entwickler nun die Handbremse in Sachen Erfahrungspunkte angezogen. Spieler müssen sich auf einen längeren Weg zum Levelaufstieg einstellen.

Wer dieser Tage in "New World Aeternum" ordentlich power-leveln möchte und dabei im Umfeld des PvP-Sektors unterwegs ist, der muss sich ab sofort auf weniger Erfahrungspunkte einstellen. Wie Amazon Games jüngst bekannt gab, wurden die Ausschüttung der Experience Points der PvP-Zone The Cursed Mist deutlich reduziert. Laut den Entwicklern hatte die Zone mehr Boni für die Spieler zu bieten, als das US-Amerikanische Unternehmen beabsichtigte.

Bei The Cursed Mist handelt es sich um einen gänzlich neuen Spielmodus, der so und zuvor im Basis-Game nicht enthalten gewesen ist. Spieler müssen sich hier zusammenschliessen und in einer Art "extraction"-Modus besondere Gegenstände zusammensuchen und aus der besagten Zone schaffen.

"New World" ist bislang ausschliesslich auf dem PC spielbar.