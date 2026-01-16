Amazon schaltet "New World" ab

Schluss mit lustig: Amazon gab jüngst bekannt, das hauseigene MMORPG "New World" Anfang 2027 abschalten zu wollen. Entsprechend haben Spielerinnen und Spieler nun ein volles Jahr Zeit, sich auf das Ende des Spiels einzustellen. Der Director von "Rust", Alistair McFarlane, möchte dies jedoch offenbar verhindern.

Mit grossen Erwartungen gestartet, am Ende jedoch vor dem Aus stehend: Amazon Games scheint bislang kein glückliches Händchen mit Videospielen zu haben. Nachdem die Entwicklung an "Blue Protocol" eingestellt und das Projekt an einen anderen Publisher verkauft wurde, folgt nun die nächste Hiobsbotschaft. "New World", das 2021 auf dem PC erschien, wurde erst 2024 auch für PlayStation und Xbox umgesetzt und dort als "New World: Aeternum" veröffentlicht. Nun sollen die Server am 31. Januar 2027 abgeschaltet werden.

Das Ende des Spiels könnte jedoch durch ein mögliches Eingreifen von Facepunch Studios COO Alistair McFarlane verhindert werden. Der Game Director von "Rust" hat Amazon einem X-Post zufolge ein Angebot in Höhe von rund 25 Millionen US-Dollar unterbreitet haben, um sich die Rechte an "New World" zu sichern. Ob Amazon auf dieses Angebot eingehen wird oder der Community im kommenden Jahr tatsächlich das endgültige Aus bevorsteht, ist derzeit noch unklar.