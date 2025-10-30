New World vor ungewisser Zukunft

Nachdem bereits gestern bekannt wurde, dass der jüngste Stellenabbau bei Amazon auch die Videospiel-Sparte betrifft (unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen), macht sich die Community jetzt Gedanken um die Zukunft von "New World". Ein erstes diesbezügliches Statement von Amazon liegt bereits vor.

So erklärt Amazon, dass zwar keine neuen Inhalte mehr für "New World" kommen werden, die Server aber mindestes bis 2026 online bleiben. Das Statement selbst liest sich folgendermassen:

"Nach vier Jahren regelmässiger Inhaltsaktualisierungen und einer grossen neuen Konsolenversion sind wir an einem Punkt angelangt, an dem es nicht mehr tragbar ist, das Spiel weiterhin mit neuen Inhaltsaktualisierungen zu unterstützen. In den kommenden Monaten werden wir weitere Details dazu und andere wichtige Informationen bekannt geben. Seien Sie versichert, dass wir beabsichtigen, die Server bis 2026 in Betrieb zu halten, damit unsere Community weiterhin ihre Abenteuer in Aeternum fortsetzen kann."

"New World" erschein am 28. September 2021 für den PC. PS5 und Xbox Series X folgten am 15. Oktober 2024.