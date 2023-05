New World: Zweite Season vorgestellt

Amazon Games hat die zweite Season von "New World" vorgestellt. Sie hört auf den Namen "Blut der Sande". Am 6. Juli fügt das Update eine neue Season-Journey und Aktivitätenkarte, wie auch neue Seasonal-Events, eine neue 3v3-Arena-Map, Cross-World-Outpost-Rush, einen massiven Sandwurm, mysteriöse Änderungen an der Weltkarte und einiges mehr hinzu.

In der zweiten Season von "New World" taucht eine neue historische Gruppe auf, welche sich "Blut der Sande" nennt. Unter Anführer Malek unterstützen sie die Suche nach den Eiern der massiven Kreatur, bekannt als Verzehrer. Spieler schliessen sich den Silberkrähen und Bardin Rima an, um die Geheimnisse des Ordens und der Geschichte mit der Kreatur Shah Neshen aufzudecken.

"New World" ist ein Open-World-MMORPG, welches Spieler während des frühen Zeitalters der Entdeckungen in die Wildnis der Insel Aeternum versetzt. Erfolg hängt in "New World" nicht nur davon ab, rivalisierende Spieler zu besiegen.

"New World" erschien am 28. September 2021 für den PC. Portierungen für weitere Plattformen oder die Konsolenwelt sind aktuell nicht angedacht.