News Tower bald im Early Access

Angekündigt ist "News Tower" ja schon länger, aber erst jetzt haben Twin Sails Interactive und Entwickler Sparrow Night einen Start-Termin für dessen Early-Access-Phase verkündet. So müssen wir uns noch bis zum Februar 2024 gedulden.

Konkret beginnt der Early Access von "News Tower" am 13. Februar 2024. Über den genauen Umfang gibt es leider noch keine Informationen.

In "News Tower" gründen Spieler im New York der 1930er Jahre ihren eigenen Zeitungsverlag und versuchen, ein Medien-Imperium aufzubauen. Dabei wird ein Turm erschaffen und weiterentwickelt, expandiert und gemanagt, aber das Wohlbefinden der Angestellten darf auch nicht zu kurz kommen. Spieler sammeln Storys aus der ganzen Welt und bauen sie zu handfesten Reportagen aus, wobei sie immer beachten müssen, was die Leser interessiert und welche Konsequenzen eine Story haben könnte.

"News Tower" war im Juni für den PC enthüllt worden.