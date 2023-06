News Tower vorgestellt

Twin Sails Interactive und Studio Nul Games kündigen "News Tower" für den PC an. Begleitend gibt es einen Trailer sowie ein Dev-Playthrough-Video zu sehen.

In "News Tower" gründen Spieler im New York der 1930er Jahre ihren eigenen Zeitungsverlag und versuchen, ein Medien-Imperium aufzubauen. Dabei wird ein Turm erschaffen und weiterentwickelt, expandiert und gemanagt, aber das Wohlbefinden der Angestellten darf auch nicht zu kurz kommen. Spieler sammeln Storys aus der ganzen Welt und bauen sie zu handfesten Reportagen aus, wobei sie immer beachten müssen, was die Leser interessiert und welche Konsequenzen eine Story haben könnte.

"News Tower" erscheint im weiteren Jahresverlauf im Early Access.