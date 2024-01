News Tower: Steam Next Fest-Demo

Sparrow Night bringt heute die ersten Ausgaben auf den Markt: Die kostenlose spielbare Demo für "News Tower", die kommende Zeitungs-Tycoon-Management-Sim, ist jetzt auf Steam verfügbar, kurz vor dem Steam Next Fest nächste Woche. Ihr könnt eine aufregende Karriere als Leiter ihres eigenen Medienimperiums in den 1930er Jahren angehen und in der Demo mehr über den Aufbau des Unternehmens, das Einstellen neuer Mitarbeiter und das Aufspüren der interessantesten Geschichten des Jahrzehnts für die Titelseite, erfahren.

Als Publisher einer vom Pech verfolgten Zeitung, ist es das Ziel der Spieler, das Glück auf ihre Seite zu bringen und ein Medienimperium aufzubauen. Für den Erfolg müssen sie alle nötigen Angestellten rekrutieren und managen, darunter Reporter, Fotografen, Hausmeister, Werbe-Verkäufer und Anwälte.

Am 13. Februar geht News Tower dann auf Steam in den Early Access.