NFL 2K Playmakers Seaons 1 & neuer Gamechanger Modus

2K und die National Football League geben den Start von Season 1 und dem neuen Gamechangers Modus bekannt, die jetzt im Free-to-Play Mobile-Kartenkampfspiel "NFL 2K Playmakers" von Cat Daddy Games verfügbar sind. Zur Feier des Gamechangers Modus, der Echtzeit-Statistiken von NFL-Spielen mit dem Start der Saison 2024 nutzt, haben sich San Francisco 49ers wide receiver Deebo Samuel und Bay Area Raplegende legend E-40 zusammengeschlossen und motivieren die Spielern dazu "Make Every Snap Count!"

Der Gamechangers Modus wird von echten NFL-Daten unterstützt und belohnt euch dafür, wöchentliche Spielergebnisse und Spielerleistung zu tippen. Ihr stellt eure Roster aus NFL-Karten zusammen, gebt Tipps zu Spielergebnissen ab und könnt spannende Belohnungen im Spiel, basierend auf der echten NFL-Action der Spiele, erhalten.

Zur Feier des NFL-Kickoff am 05. September haben Spieler Zugriff auf ein Gratispaket im Spiel, das eine Gold Tier Deebo Samuel Card enthält. Perfekt, um das bestehende Roster zu verbessern oder für neue Spieler ihre Sammlung zu starten. Im Zuge des ersten NFL-Spiels in Brasilien am 06. September können Spieler thematische Brasilienkarten durch die Teilnahme an Aktivitäten im Spiel erhalten. Zu den Aktiven gehören der MVP Mixup Modus oder das Kaufen des Kickoff Pack im Store.