EA Sports NHL 24: Bobby Orr als spielbaren Charakter

Electronic Arts gab bekannt, dass die Boston Bruins-Legende Bobby Orr ab sofort als kostenloser spielbarer Charakter in "NHL 24" zur Verfügung steht. Alle "NHL 24"-Fans, die sich vor dem 2. Januar 2024 einloggen, erhalten neben Bobby Orr noch weitere exklusive HUT-Gegenstände und Updates. Mit "NHL 24" erhält Bobby Orr, der als einer der besten Eishockey-Spieler aller Zeiten gilt, erstmal Einzug in die NHL-Reihe.

Bobby Orr spielte 10 Jahre lang für die Boston Bruins und führte das Team acht Jahre in Folge in die Playoffs und 1970 und 1972 zu zwei Stanley Cups, in denen er 1970 das berühmte Siegestor in der Verlängerung erzielte. In den beiden Spielzeiten wurde er ausserdem mit der Conn Smythe Trophy als MVP ausgezeichnet. Im Laufe seiner Karriere erhielt Orr mehr als 16 wichtige Auszeichnungen, darunter die James Norris Trophy als wertvollster Verteidiger von 1968 bis 1975. Sein Karriereende gab Bobby Orr 1978, nach 631 Spielen und 264 Toren, bekannt. 1979 wurde er in die Hockey Hall of Fame aufgenommen. In NHL 24 gehört Bobby Orr zum Alumni-Team der Boston Bruins und ist zusammen mit Mario Lemieux und Wayne Gretzky der am höchsten bewertete Spieler des Spiels mit 97 Gesamtpunkten.

Im Oktober gaben die Boston Bruins bekannt, dass Orr in das All-Centennial Team aufgenommen wurde, das sich aus den 20 legendärsten Spielern der Franchise-Geschichte zusammensetzt. Zur Feier dieser Ehrung können Spieler:innen in NHL 24 in die Rolle des Hall of Famers schlüpfen, Bruins-Uniformen im Shop abholen und zusätzliche, auf Orr zugeschnittene, Inhalts-Updates in den Modi HUT, HUT Moments, World of Chel, Play Now und Franchise, entdecken.

Die folgenden Inhalte werden verfügbar sein, wenn du dich vor dem 2. Januar 2024 einloggst:

Ultimate Team

Basisgegenstand Bobby Orr in einem ergänzenden HUT-Pack (Kostenloser spielbarer Charakter für alle Spieler. Das Paket wird voraussichtlich am 9. November verfügbar sein)

Bruins-Jubiläumsuniformen

Bobby Orr Master Item (Erhältlich im Gallery of Greats HUT Event, das am 9. November stattfindet)

x2 Orr-Themen-HUT-Momente

Welt von Chel

-Bruins Centennial Trikot