NHL 24: Infos zum Release

Electronic Arts gab heute bekannt, dass "EA Sports NHL 24" am 6. Oktober 2023 für PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4 und Xbox One erscheint. Cale Makar, Superstar-Verteidiger der Colorado Avalanche, dessen Weltklasse-Fähigkeiten auf dem Eis die Art von harten Checks und spielverändernden Merkmalen verkörpern, die Teil von "EA Sports NHL 24" sein werden, wurde zum Cover-Athleten für das diesjährige Spiel ernannt.

Der neue Erschöpfungsmotor - betrieben von Frostbite - umfasst die Systeme Sustained Pressure und Goalie Fatigue, um den Spielern Momente intensiver Konzentration zu ermöglichen, für die Hockey bekannt ist. Durch das Sustained Pressure System werden offensiv orientierte Spieler, die Druck in der Angriffszone ausüben, belohnt und lösen den Vorteil Sustained Pressure aus, der die Attribute ihres Gegners für begrenzte Zeit senkt und mehr Raum für Bewegung und Aufbau von Spielzügen schafft. Mit dem Goalie Fatigue System erfährt der Torhüter des Gegners umso mehr Ermüdung, je mehr Pucks auf sein Tor geschossen werden. Dies beeinflusst die Reaktionsfähigkeit des Torhüters, da er im Laufe der Zeit abnimmt und bis zu 75 neue Torhüteranimationen helfen dabei, diese In-Game-Handlung lebendig zu gestalten.

Dank überarbeiteter Physik und Animationen wird Physics-Based Contact den physischen Kontakt revolutionieren und realistische Körperchecks bieten. Neue animationsbasierte Reaktionen schaffen grosse Momente zu jedem Zeitpunkt im Spiel und ermöglichen es den Spieler, durch grössere Checks mehr Gelegenheiten für Puckeroberungen zu nutzen. Für diejenigen, die gerne körperlich spielen, können Spieler jetzt das Glas zerbrechen und ihren Gegner auf die Bank schicken.

"Dies ist ein Spiel, das von Hockeyfans für Hockeyfans gemacht wurde und die volle Intensität des Hockeys in unser Gameplay zu bringen, war in diesem Jahr ein Hauptaugenmerk für uns in NHL 24. Mit dem neuen Erschöpfungsmotorsystem und Gameplay-Funktionen, die die physische Natur des Hockeys wirklich einfangen, bietet NHL 24 realistische Körperchecks und eine tiefere defensive Werkzeugkiste voller mehr Auswahl und Taktiken, die dem Franchise ein völlig neues Mass an Immersion verleihen."

Mike Inglehart, Creative Director bei EA Vancouver

Zusätzlich zum hochdramatischen Gameplay ist "EA Sports NHL" vernetzter denn je mit erweitertem plattformübergreifendem Spiel, das in "NHL 24" eingeführt wird. Innerhalb von Hockey Ultimate Team und World of Chel können die Spieler jetzt auf und gegen Spieler auf derselben Konsolengeneration von Sony und Microsoft spielen.

Mit verbesserten Gameplay-Funktionen, die den Spielern ermöglichen, ihre Fähigkeiten auf ein völlig neues Level zu bringen, gab es keinen besseren Cover-Star für das diesjährige Spiel als den vielseitigen Cale Makar, dessen Vision, dynamische Puck-Fähigkeiten und totale Kontrolle auf dem Eis in den Verbesserungen auf dem Eis in "EA Sports NHL 24" dargestellt werden. Cale Makar ist einer der aufregendsten Spieler der Liga und hat bereits zahlreiche Erfolge in seiner jungen Karriere erzielt, indem er die Colorado Avalanche im Jahr 2022 zur Stanley Cup-Meisterschaft geführt und den Conn Smythe Trophy erhalten hat, die dem wertvollsten Spieler seines Teams am Ende der Playoffs verliehen wird.

"Ich fühle mich geehrt, auf dem Cover von EA SPORTS NHL zu sein. NHL 24 repräsentiert alles, was ich am Eishockey liebe - es ist schnell, körperlich und macht viel Spass. Ich kann es kaum erwarten, dass die Fans das Spiel in die Hände bekommen, um die Intensität von NHL 24 selbst zu spüren."

Cale Makar von den Colorado Avalanche

Angetrieben von EAs Frostbite-Engine ist EA Sports NHL 24 voll mit neuen Funktionen