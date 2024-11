EA Sports NHL 25 führt NHL Arcade ein

Während die NHL-Saison in vollem Gange ist, kehrt der Fan-Favorit "NHL Arcade" in "NHL 25" als zeitlich begrenztes Event zurück, das während der gesamten World of Chel-Saison (WoC) wieder auftauchen wird. World of Chel-Spieler können eine modernisierte 3-gegen-3-Version rasanten Arcade-Klassikers spielen, mit ausgefallenen Power-Ups, die Eishockey auf die nächste Stufe heben.

Gespielt wird in der NHL-Arcade-Arena, einer speziellen Eisbahn ohne Glas, Regeln oder Unterbrechungen. Die ersten fünf Tore oder die fünfminütige Verlängerung mit Sudden Death entscheiden über den Sieger. Alle Spieler haben den gleichen OVR-Wert und die gleiche Grösse bzw. das gleiche Gewicht, so dass die Power-Ups den wahren Unterschied ausmachen. Fans können sich mit Freunden zusammentun oder allein als Schlittschuhläufer oder Torwart in ein Spiel einsteigen.

WoC wird in den kommenden Wochen und Monaten eine von drei Arcade-Modus-Varianten bieten, die neue Power-Ups und Stadion-Events beinhalten, um das Erlebnis frisch und spannend zu halten.

NHL Arcade

Eine moderne Interpretation eines Klassikers. Spieler übernehmen die Kontrolle über einen der Spieler auf dem Spielfeld, einschliesslich des Torwarts. Sie können Power-Ups für das Team benutzen, indem sie Bodychecks ausführen oder Torschüsse abfeuern.

NHL Frenzy

NHL-Action, die buchstäblich nicht von dieser Welt ist. Fans treten in der witzigen NHL-Arcade-Erfahrung mit ausserirdischen Gästen an, die ein paar neue Überraschungen mitbringen.