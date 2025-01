NHL 25 veröffentlicht das 4 Nations Face-Off

EA Sports veröffentlicht heute das 4 Nations Face-Off Inhaltsupdate für "NHL 25". Im 4 Nations Face-Off, dem ersten internationalen Turnier seiner Art in der Mitte der Saison, treten die besten NHL-Talente aus Kanada, den Vereinigten Staaten, Schweden und Finnland in einem rundenbasierten Turnier gegeneinander an. Fans haben die Möglichkeit, eines der Teams auszuwählen und sich verschiedenen Herausforderungen in den Modi Hockey Ultimate Team (HUT), Play Now, Online Versus, Shootout und einem speziellen Turniermodus zu stellen.

Zusätzlich zu den In-Game-Events können sich NHL 25-Spieler:innen auf exklusive 4 Nations Face-Off-Uniformen, Updates für die Bell Arena (Montreal) und den TD Garden (Boston) sowie weitere Neuerungen freuen.

Road to 4 Nations

Ab sofort und bis zum 20. Februar können Fans in HUT oder World of Chel (WOC) eine Nation auswählen und so einen speziellen Belohnungspfad festlegen. Spieler, die in beiden Modi antreten, können Belohnungen in vier Stufen freischalten. Jede Stufe bietet individuelle Items, basierend auf der Nation, die sie gewählt haben. Zu den Belohnungen gehören HUT-Token, Banner, Embleme und WOC-Münzen. Ausserdem gibt es regelmässige Updates zum Verlauf des Turniers und Spieler des Siegerlandes erhalten eine exklusive Belohnung.

4 Nations Face-Off HUT-Event

Während das erste NHL-Turnier der Saison in Montreal und Boston startet, können Fans in HUT noch mehr 4-Nations-Face-Off-Action erleben. Vom 07. bis 21. Februar habt ihr die Möglichkeit, exklusive Inhalte und Belohnungen zu erhalten.