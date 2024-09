Electronic Arts versorgt uns mit einem Deep-Dive-Trailer zu "EA Sports NHL 25". Man weist in diesem Zusammenhang explizit darauf hin, dass es sich um den Beginn einer Reihe handelt.

In dem über viereinhalb Minuten langen Video gibt man uns einen detaillierten Einblick in die Gameplay-Innovationen von "EA Sports NHL 25" und zeigt, wie Hockey auf andere Weise umgesetzt wird. Das gezeigte Material gefällt dabei natürlich auch in optischer Hinsicht.

Dank des neuen logikgesteuerten ICE-Q-Gameplay-Systems können Fans quasi jeden Zentimeter des Eises kontrollieren. Vom überarbeiteten Skating-System über die fortschrittliche KI der CPU-gesteuerten Spieler bis hin zu authentischen, reaktiven Spielerreaktionen: jeder Aspekt von ICE-Q sorgt für deutlich mehr Realismus in "EA Sports NHL 25".

"EA Sports NHL 25" erscheint am 4. Oktober für PS5 und Xbox Series X.