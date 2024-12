NHL 25 wird erweitert

Als Teil des Feiertags-Content-Drops führt "EA Sports NHL 25" die Professional Women's Hockey League (PWHL) ins Spiel ein. Mit der Einbindung der PWHL haben Spieler:innen erstmals die Chance, auch Athletinnen auf das virtuelle Eis zu schicken.

Mit der ersten Integration der PWHL in "EA Sports NHL 25" kommen auch alle Teams und Spielerinnen der Liga ins Spiel. Neben dem amtierenden PWHL-Meister Minnesota Frost sind auch noch Boston Fleet, Montréal Victoire, die New York Sirens, Ottawa Charge und die Toronto Sceptres enthalten. Durch die in NHL 25 eingeführte SAPIEN-Technologie bewegen und verhalten sich alle Spieler noch authentischer auf dem Eis. Die Teams und Athletinnen der PWHL erhalten ebenfalls Einzug im Hockey Ultimate Team-Modus, wodurch Fans die Möglichkeit haben, sowohl mit Spieler-Items aus der PWHL und der NHL gegeneinander anzutreten. Zur Feier der Einbindung der PWHL in "EA Sports NHL 25" erhalten alle Spieler:innen des HUT-Modus ein 83-Overall-Team-Building-Choice-Pack, das eine Athletin von einem der sechs PWHL-Teams enthält.

Die PWHL erscheint in den Modi Play Now, Online Versus, Shootout und Season. Die PWHL-Uniformen können in World of Chel ausgewählt werden, wobei Spielerinnen, Logos und Uniformen ebenfalls in HUT verfügbar sind. Für ein authentisches PWHL-Erlebnis enthält das Update auch einen eigenen Saisonmodus mit 30 Spielen und Play-offs um den Walter Cup.

Durch die Integration der PWHL bietet EA Sports den Fans noch mehr Möglichkeiten, "NHL 25" zu spielen. Zu den neusten Inhalten gehört die zeitlich begrenzte NHL Arcade-Serie, ein 3-gegen-3-Erlebnis im Arcade-Stil mit Big Heads und Power-Ups. Fans können sich ausserdem auf das 4 Nations-Face-Off freuen, ein von der NHL und der NHLPA veranstaltetes Rundenturnier mit vier internationalen Teams voller Superstars, das Anfang 2025 startet.

"EA Sports NHL 25" wird von EA Vancouver entwickelt und ist weltweit für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.