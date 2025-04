Stellenabbau bei Niantic

Auch bei Niantic ist es jetzt leider zu einem Stellenabbau gekommen. Dies ist die Folge der Übernahme des Spielegeschäfts durch Scopely.

Demnach wurden im Zuge dieser Übernahme jetzt 68 Stellen bei Niantic gestrichen. Die betroffenen Positionen werden zum 20. Mai aufgelöst. Welche Bereiche genau davon betroffen sind, bleibt offen. Das Unternehmen begründet diesen Schritt relativ vage mit einer strategischen Neuausrichtung. Abseits des Personalabbaus stoppte Niantic schon im vergangenen Jahr mehrere Projekte, darunter etwa das Basketball-Spiel "NBA All-World" sowie der geplante Marvel-Titel "World of Heroes".

Niantic wurde im Jahr 2010 gegründet uns hat seinen Sitz in San Francisco. Die bekanntesten Titel des Entwicklers sind "Pokémon Go", "Monster Hunter Now" und "Pikmin Bloom".