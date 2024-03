Xbox im SpongeBob Schwammkopf-Style

Microsoft hat erneut eine speziell entworfene Xbox Series X-Konsole vorgestellt. Dieses Mal begeben sich die Spieler auf den Meeresboden, um in bester Spongebob Schwammkopf-Manier ihren Kontrahenten in "Nickelodeon All-Star Brawl 2" das Fürchten zu lehren.

Interessanterweise handelt es sich bei der Spongebob-Xbox um ein zumindest relativ bekanntes Design, das bereits im Zuge der Veröffentlichung von "Nickelodeon All-Star Brawl", also dem Serienerstling, als Giveaway veröffentlicht wurde. Wer die Xbox nun im Stil des gelben Schwamms in seinem Zuhause platzieren möchte, muss schnell und (leider) in den USA wohnhaft sein.

Die entsprechend eingefärbte Schwammkopf-Konsole ist tatsächlich nur über BestBuy und deren mobile App käuflich zu erwerben. Zudem schlägt sie mit 700 US-Dollar weit mehr zu Buche als die normale, rein schwarz gehaltene Konsole