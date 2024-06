Nick Jr. Party Adventure erscheint im Oktober

Bandai Namco Entertainment und Outright Games kündigen in Partnerschaft mit Paramount Game Studios das Spiel "Nick Jr. Party Adventure" an. Der familienfreundliche Puzzle-Plattformer vereint erstmals Charaktere aus sechs bekannten Nick Jr. Franchises, darunter "Paw Patrol" und "Dora".

In "Nick Jr. Party Adventure" bereitet ihr euch auf die grösste Feier des Jahres vor, die Friendship Fiesta. Dabei könnt ihr in den Puzzles mithilfe verschiedener Objekte an neue Orte katapultiert werden, Sammelgegenstände finden und den Fallen der aus den Franchises bekannten Gegenspieler ausweichen.

Das erwartet euch

18 spielbare Charaktere aus "Paw Patrol", "Dora", "Blue's Clues & You!", "Blaze und die Monster-Maschinen", "Bubble Guppies" und "Santiago auf hoher See"

72 spassige und lehrreiche Puzzles in sechs verschiedenen Welten, angelehnt an die Serien aus dem Nick Jr. Universum

Ein individuell anpassbarer Avatar, für den eine Vielzahl an thematisch passenden Accessoires gesammelt werden können

Ein Party-Modus, der allein oder im Koop-Modus für zwei spielbar ist

USK-Freigabe ab 0 Jahren, PEGI-Einstufung ab 3 Jahren

""Nick Jr. Party Adventure" erscheint am 11. Oktober 2024 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.*