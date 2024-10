Nick Jr. Party Adventure im Launch-Trailer

Outright Games veröffentlicht heute in Zusammenarbeit mit Paramount Game Studios "Nick Jr. Party Adventure". Das Rätselspiel mit einigen der kultigsten Charaktere aus dem Nickelodeon-Universum ist ab sofort erhältlich.

In "Nick Jr. Party Adventure" schliesst ihr euch den beliebten Nick JR.-Charakteren Dora, Blue, Molly, Blaze und Santiago auf einer spannenden Reise an, um Partyutensilien zu sammeln und die Party des Jahres auf die Beine zu stellen: die Freundschafts-Fiesta. Die Charaktere können dabei mit verschiedenen Outfits und Accessoires ausgestattet werden, während in lebendigen Welten wie Doras Regenwald, dem Monster-Dom und Isla Encanto Rätsel gelöst und Sammlerstücke freigeschaltet werden müssen. Mit bis zu zwei Spielenden oder im Einzelspielermodus können sich Freunden und Familien gemeinsam auf die Party vorbereiten.

Beinhaltet sind 72 Level in sechs verschiedenen Themenwelten, die mit interaktiven Elementen zum Springen, Schweben und Teleportieren ausgestattet sind. Widersacher*innen wie Swiper, Crusher und Bonnie Bones erzeugen dynamische Hindernisse wie springende Federn, interaktive Blöcke, rutschige Wasserfälle, Strassensperren und Whirlpools, um sich Spielenden in den Weg zu stellen.

"Nick Jr. Party Adventure" ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich.