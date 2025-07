September-Termin für Nicktoons & The Dice of Destiny

"Nicktoons & The Dice of Destiny" war auf dem diesjährigen Summer Game Fest vorgestellt worden. Jetzt haben Publisher GameMill Entertainment sowie die Entwickler Fair Play Labs und Petit Fabrik einen konkreten Releasetermin dafür verkündet.

Demnach ist "Nicktoons & The Dice of Destiny" ab 30. September für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich. Einen neuen Trailer gibt es dagegen jetzt schon zu sehen. Darin wird uns das Intro gezeigt, welches mit Gameplay garniert wird.

Bei "Nicktoons & The Dice of Destiny" handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, das bekannte Nickelodeon-Charaktere in einer Fantasy-Welt mit Rollenspielelementen vereint. Wir schlüpfen darin in die Rollen von neu gestalteten Nickelodeon-Helden, wie etwa SpongeBob, welche als klassische Charakterklassen, wie Zauberer oder Barbar, dargestellt werden. Der Titel bietet rasanten Kampf, das Meistern von Charakterfähigkeiten, das Lösen von Rätseln in diversen von Nickelodeon inspirierten Welten und epische Bosskämpfe.