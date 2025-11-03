Nicktoons & The Dice of Destiny: Switch 2 Version erscheint im Dezember

Wie die Entwicklerstudios Petit Fabrik und Fair Play Labs mit Publisher GameMill Entertainment bekanntgeben, können wir uns für den 05. Dezember auf den Launch von "Nicktoons & The Dice of Destiny" für Nintendo Switch 2 freuen, inklusive einer physischen Ausgabe "zum Anfassen". Auf technischer Seite sind 1240p und 60 fps Grafik angekündigt. Für Besitzer der physischen und digitalen Nintendo Switch Version wird es zeitgleich ein Leistungsupgrade geben. Auch werden Nickelodeon-Fans mit einem neuen Switch 2 Trailer beglückt:

Über Nicktoons & The Dice of Destiny

Das Abenteuer ruft. Das Schicksal wartet.

"Begib dich auf eine fantastische Reise mit deinen Nicktoons-Liebingscharakteren – umgestaltet als epische Action-Rollenspiel-Helden!

Nicktoons & The Dice of Destiny ist eine lebhafte, universumsübegreifende Mischung, die Kult-Nickelodeon-Helden in eine Welt voller Fantasy-Klischees und Echtzeit-Rollenspiel-Action bringt. Würfle und tauche ein in ein actiongeladenes Abenteuer mit SpongeBob, Katara, Leonardound weiteren Nickelodeon-Charakteren! Mach dich bereit für epische Kämpfe, dynamische Umgebungen und wiedererkennbare Charaktermomente – alles in einer packenden Gameplay-Erfahrung für Spieler aller Altersstufen.

Hauptfeatures:

• Spiele als legendäre Nickelodeon-Charaktere – im Fantasy-Stil

Rüste dich aus und wähle von SpongeBob Schwammkopf, Katara, Leonardo, Sandy Cheeks, Timmy Turner, Susie Carmichael, Danny Phantom, Jimmy Neutron, und Jenny Wakeman– jeder neu gestaltet als klassische Rollenspiel-Charakterklassen, von Hexer und Zauberer bis hin zu Barbar, Ritter und mehr. Jeder Held verfügt über seine einzigartigen Kräfte und Waffen.

• Actiongeladene Kämpfe in Echtzeit

Mit Schwert, Magie und Strategie stürzt du dich in rasante und abwechslungsreiche Kämpfe. Meistere den einzigartigen Stil jeder Klasse und setze deine Kombos mit perfektem Timing ein.

• Erkunde verrückte Welten

Reise von Bikini Bottomshire bis zur Geisterzone, durch farbenfrohe, von Nickelodeon inspirierte Gebiete mit spassigen und neuen Wendungen – jedes voller Rätsel, Geheimnisse, Nebenquests und wunderbaren Überraschungen.

• Bezwinge epische Bosskämpfe

Stelle dich ikonischen Gegnern, wie Azula, Angelica, und Plankton in intensiven Bosskämpfen – jeder Kampf bietet einzigartige Mechaniken und Überraschungen, bis hin zum unvergesslichen Finale.

• Einzelspieler- oder lokaler Koop für 1 bis 4 Spieler

Schliesse dich mit Freunden als Abenteurergruppe zusammen! Stelle eine Kombination unterschiedlicher Charaktere zusammen für das perfekte Gleichgewicht aus Fertigkeiten und Chaos in deinem Trupp

• Levelaufstieg und Charakteranpassung

Schalte neue Kräfte frei, werte deine Waffen auf und leite deine Helden durch dieses fantastische Abenteuer.

• Gemacht für Nick-Fans und Action-RPG-Liebhaber

Ob du nun ein lebenslanger Nickelodeon-Fan oder ein Action-Rollenspiel-Abenteurer bist – Nicktoons & The Dice of Destiny mischt Charme, rasanten Spass und Abenteuer zu einem unvergesslichen Quest."