Night School Studio von Entlassungen betroffen

Auch heute müssen wir leider wieder über Entlassungen und Umstrukturierungen in der Videospielbranche berichten. Diesmal ist das Night School Studio davon betroffen.

So liegt zwar bisher kein offizielles Statement von Netflix zu dem Thema vor, aber es mehren sich auch in den sozialen Medien die Berichte, dass Mitarbeiter bei Night School Studio ihren Job verloren haben. Der genaue Umfang des Stellenabbaus oder die Hintergründe sind ebenfalls unklar. Es sieht jedoch so aus, als wären künftige Projekte nicht negativ von den Entlassungen betroffen. Allgemein wurde auch gesagt, dass die Kündigungen ein grosser Schock für die betroffenen Personen gewesen sein soll, weil es vorher keinerlei Anzeichen dafür gab.

Das Night School Studio wurde am 6. Juni 2014 gegründet und 2021 von Netflix gekauft. Dort entstanden unter anderem zwei Teile von "Oxenfree" und "Afterparty".