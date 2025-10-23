Mehrspielertitel Nightholme angekündigt

Studio Ellipsis hat mit "Nightholme" einen neuen Horror-Shooter angekündigt, der dem Extraction-Genre zugehören wird. Gemeinsam dürfen die Spieler sich im Zuge des Gameplays mit jeder Menge Monster und Schurken herumschlagen, um am Ende mit Loot und jeder Menge Erfahrungspunkte die Kurve zu kriegen.

Das Spiel soll von einer anhaltenden Story-Entwicklung profitieren, wobei die Macher immer wieder neue Twists und Turns veröffentlichen wollen. Ähnlich dem Gameplay von "Hunt: Showdown" treten die Teilnehmer nicht nur gegeneinander an, auch die Umgebung ist darauf aus, den Spielern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Ein wichtiges Element stellt zudem das Getränk "Nocturn" dar, das nach der Einnahme den ausgewählten Charakter grundlegend verändern soll. Wie genau das Ganze vonstattengeht und was alles die Spieler und Spielerinnen erwartet, können diese spätestens im kommenden Jahr herausfinden, wenn Ellipsis 2026 eine erste geschlossene Beta-Phase anbietet.

"Nightholme" selbst soll für PlayStation, Xbox Series und PC im Handel erscheinen. Bislang ist jedoch nicht bekannt, wann mit einer Veröffentlichung zu rechnen ist.