Inflexion Games hat heute das "Nightingale" Realms-Rebuilt-Update für das Gaslamp-Fantasy-PVE-Survival-Crafting-Spiel veröffentlicht. Realms Rebuilt ist das bisher grösste Update für "Nightingale". Es führt eine neue, handgefertigte Kampagne ein, die durch von der Schwerkraft zerrissene Wüsten, verdorbene Wälder und darüber hinaus führt. Des Weiteren wurden das Crafting- und Fortschrittssystem überarbeitet sowie neue Dungeons, gewaltige Bosskämpfe, Waffen und Herausforderungen hinzugefügt.

"Das Realms Rebuilt-Update ist die Krönung all des wertvollen Feedbacks, das wir in den letzten Monaten des Early Access von der Community erhalten haben. Wir hoffen, dass es sich wie eine ganz neue Nightingale-Reise anfühlt, verbessert und immersiver, während wir die Kernelemente beibehalten, die die Community an den Abenteuern in den Realms lieben. Es gibt wirklich keinen Teil des Spiels, der von diesem Update nicht berührt wird."