Nikoderiko: The Magical World - Director’s Cut erscheint im April

Publisher Knights Peak und Entwickler VEA Games kündigen "Nikoderiko: The Magical World – Director’s Cut" an, die finale Version des von Kritikern gefeierten farbenfrohen Jump’n’Run-Abenteuers. Der Director’s Cut erscheint am 15. April 2025 und bietet verfeinertes Gameplay, verbesserte Grafik und brandneue Inhalte, die sowohl Fans der ersten Stunde als auch Neueinsteiger begeistern.

Nach seinem Debüt auf mehreren Plattformen kehrt "Nikoderiko: The Magical World" mit aufregenden Updates zurück, darunter erweiterte Level, neu gestaltete Mechaniken und zusätzliche Geheimnisse, die es zu entdecken gilt. Spieler schliessen sich erneut dem furchtlosen Mungo-Duo Niko und Luna an, um in diesem herzerwärmenden Koop-Abenteuer wunderschöne Umgebungen zu durchqueren, Verbündete zu finden und sich spannenden Herausforderungen zu stellen.

"Wir freuen uns, Nikoderiko: The Magical World – Director’s Cut vorzustellen und den Spielern unseren Liebesbrief an das Genre zu präsentieren. Wir haben die Magie des Originals aufgegriffen und sie mit aufregenden neuen Inhalten, Verbesserungen und Überraschungen erweitert, und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler diese entdecken."

Dmitry Smirnov, Creative Director bei VEA Games