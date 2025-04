Nikoderiko Director's Cut: Kostenloses Update

Knights Peak hat heute "Nikoderiko: The Magical World – Director’s Cut" veröffentlicht, eine erweiterte und verbesserte Version des Platforming-Adventures. Die Version ist für PC und Konsolen verfügbar und bringt visuelle Verbesserungen sowie neue Inhalte ohne Zusatzkosten.

Das bunte Universum von "Nikoderiko" erhält eine brandneue Welt, einen neuen Boss, neue Modi sowie verbesserte Mechaniken, mit Überraschungen an jeder Ecke. Die beiden abenteuerlustigen Mungos Niko und Luna machen sich wieder auf in bunte Landschaften, freunden sich mit seltsamen Kreaturen an und stellen sich gewagten Koop-Herausforderungen.

"Der Director’s Cut ist mehr als nur ein Update – er baut auf allem auf, was Nikoderiko: The Magical World ausmacht. Wir freuen uns, unsere grossartige Community mit einem aufgemotzten Abenteuer überraschen zu können; mit einer brandneuen Welt, tiefergehender Erkundung, geschliffenerem Gameplay und spassigen neuen Elementen. Und noch dazu kostenlos!"

Dmitry Smirnov, Creative Director bei VEA Games

Neue Features: