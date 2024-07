Nikoderiko auf der gamescom 2024

Publisher Knights Peak und Entwickler VEA Games laden Gamescom-Besucher ein, in Nikoderikos Magische Welt in Halle 10.1, Stand E021, einzutauchen. Besucher jeden Alters können das spannende Abenteuer erleben, das auf der Gamescom zum ersten Mal allein oder im Zweier-Koop gespielt werden kann.

In "Nikoderiko: The Magical World" begleiten die Spieler Niko und Luna auf ihrer Mission, eine magische Insel vor dem bösartigen Grimbald von der Cobring Gems Company zu retten. Das Abenteuer beginnt, nachdem das Duo ein antikes Artefakt findet, das prompt von Grimbald gestohlen wird. Um die Insel und ihre Bewohner zu retten, müssen die Spieler Niko und Luna mit Hilfe ihrer wilden Freunde durch sieben unterschiedliche Welten steuern und die Cobring-Armee besiegen. Mit familienfreundlichem Design, Couch-Coop-Features und Musik von David Wise, verspricht "Nikoderiko: The Magical World" eine magische und geheimnisvolle Reise für Spieler jeden Alters.

Features

Zusammen spielen! Der Single-Screen-Couch-Coop bringt Freunde und Familie zusammen für ein gemeinsames Gaming-Erlebnis.

Der legendäre David Wise (bekannt für ikonische Kompositionen von klassischen Plattformern) hat die Musik des Spiels komponiert.

Spieler sammeln und beschwören spielbare, wilde Freunde mit einzigartigen Fähigkeiten. Sie helfen im Gefecht und dienen als Reittiere für Niko und Luna.

Die Spieler erkunden einzigartige Welten mit liebenswerten Charakteren, einladenden Arealen, epischen Bossen und verschiedenen Gameplay-Themen wie Güterloren, Verfolgungslevel und Unterwasser-Abenteuer. Jede Welt enthält ikonische Wahrzeichen und einzigartige Boss-Areale.

*"Nikoderiko: The Magical World" ist ein charmanter Plattformer mit niedlichen Mungos auf einem magischen Abenteuer. Es befindet sich derzeit in Entwicklung und soll dieses Jahr für Windows PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. *