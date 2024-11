Nikoderiko: The Magical World - PC-Release zum Samichlaus

Publisher Knights Peak und Entwickler VEA Games kündigten heute an, dass "Nikoderiko: The Magical World" am 6. Dezember auch für PC erscheinen wird. Der neue Plattformer wurde im Oktober bereits für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht.

Der Ankündigungstrailer zeigt die lebendigen Levels, nostalgischen Jump'n'Run-Elemente und das kooperative Gameplay des Spiels, einschliesslich eines einzigartigen Reittiersystems mit einem Wildschwein, einer Kröte, einem Seepferdchen und sogar einem Dinosaurier. Nikoderiko wurde mit einer Mischung aus modernen Features und klassischem Jump'n'Run-Charme entwickelt und bietet eine atemberaubende Grafik, die durch den Soundtrack des bekannten Komponisten David Wise ("Donkey Kong Country: Tropical Freeze") unterstrichen wird.