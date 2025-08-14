Nikoderiko: The Magical World - Physische Ausgabe kommt!

Publisher Knights Peak und Entwickler VEA Games kündigen heute an, dass die physische Ausgabe von "Nikoderiko: The Magical World – Director’s Cut" am 22. August offiziell bei grossen Einzelhändlern und ausgewählten Fachgeschäften weltweit erhältlich ist.

Ob alleine, im Couch-Koop-Modus oder unterwegs mit dem Steam Deck können Spieler so Niko und Luna kennenlernen, bevor sie sich auf die magische Reise begeben.

Die Demo wird für PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One und PC verfügbar sein.