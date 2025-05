Nikoderiko: The Magical World - Director’s Cut erhält physische Version

Knights Peak hat entschieden "Nikoderiko: The Magical World – Director’s Cut" weltweit physisch in die Läden zu bringen. Fans des beliebten Abenteuers haben damit die Möglichkeit, mit zwei Editionen, die in die Läden kommen, ein Stück der Magie in Händen zu halten:

Standard-Edition

- Enthält den vollständigen Director’s Cut

Deluxe-Edition

- Ein Must-Have für Sammler, inklusive eines exklusiven Art Books mit Illustrationen und dem bezaubernden Original-Soundtrack von David Wise auf CD

Die Editionen für PlayStation 5, Nintendo Switch und Xbox Series X|S werden bei grossen Einzelhändlern und ausgewählten Fachgeschäften zum Preis von 34,99€ für die Standard-Edition und 54,99€ für die Deluxe-Edition verfügbar sein. Vorbestellungen sind demnächst möglich.

"Nikoderiko: The Magical World" ist ein bezaubernder Plattformer über zwei liebenswerte Mungos auf einem magischen Abenteuer, das auf PC (via Steam und im Epic Game Store), Steam Deck, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich ist. Das von VEA Games entwickelte Spiel bietet herzerwärmende Momente und entzückendes Koop-Gameplay und hat auf Metacritic eine Wertung von 80 erhalten.

"Nikoderiko: The Magical World – Director’s Cut" ist für 29,99€ (ca. 30 CHF) erhältlich. "Der Director’s Cut" ist ausserdem als kostenloses Inhalts-Update für Besitzer von Nikoderiko: The Magical World verfügbar.