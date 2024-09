Nine Sols auch für Konsole

Entwickler Red Candle Games hat Portierungen von "Nine Sols" für die Konsolenwelt in Aussicht gestellt. Einen Trailer dazu bekommen wir schon jetzt gezeigt.

Demnach ist "Nine Sols" ab 26. November auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch erhältlich. Der Release für den PC ging bereits am 29. Mai über die Bühne.

Bei "Nine Sols" handelt es sich um einen handgezeichneten 2D-Action-Plattformer mit einer tiefgehenden Handlung und einem von "Sekiro"-inspiriertem Deflektions-Kampfsystem. Wir reisen darin durch eine asiatische Fantasywelt, erkunden das Land einer alten ausserirdischen Rasse und folgen einem Helden auf seiner Rachemission, um die neun Sols zu besiegen.