Ninja Chowdown: Glaze of Glory angekündigt

Abylight Studios und Dummy Dojo präsentieren "Ninja Chowdown: Glaze of Glory", die ultimative Challenge für alle Fans von Martial Arts... und Essen. Der rundliche Ninja Donatsu stellt sich in einem epischen Kampf 35 actionreichen Leveln. In diesen muss er Donuts sammeln und die Mitglieder der bösen Essens-Clans wie den Traveling Rollnin, Pizza Pierates oder Barbaricans besiegen.

Spieler besuchen die legendäre Dough-jô Donuttery - ein Laden bei Tag und ein Ninja-Dôjô bei Nacht. Sie müssen die Know-nut, den Donut des Ultimativen Wissens, aus den Händen von Sushi Sam und seiner Armee an Bösewichten befreien.

"Ninja Chowdown: Glaze of Glory" ist eine bunte Pixel-Arcade, mit einfachem Einstieg, die aber schwer zu meistern ist – selbst für einen Shinobi. Der 2D-Runner testet die Ninja-Fähigkeiten der Spieler, mit schnellen Leveln in drei Game-Modes voller Wiederspielwert: Normal Mode, Grey Mode und All You Can Beat Mode.

Spieler müssen ihre Waffen nutzen, um die Gegner zu Fall zu bringen, gefährlichen Fallen auszuweichen und sich den mächtigen Clan-Bossen stellen. Haben die Spieler genug Donuts gesammelt, begeben sie sich in den Doughjutsu-Modus, einen temporären Unverwundbarkeits-Modus, der die Spieler in grosse Projektile verwandelt. Es warten verrückte Kostüme und Ninja-Pets auf die Spieler – von Shinobi-Katzen bis zu Alien-Schiffen – sowie gefährliche und leckere Waffen, wie Shuriken und Bananen.