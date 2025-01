Ninja Gaiden 2 Black bekommt Update

Team Ninja hat ein Update für "Ninja Gaiden 2 Black" in Aussicht gestellt. Was uns inhaltlich damit erwartet, ist auch schon bekannt.

Demnach ist besagtes Update für "Ninja Gaiden 2 Black" irgendwann Mitte Februar verfügbar. Basierend auf dem Spieler-Feedback, soll es diverse Balance-Anpassungen und zusätzliche Features enthalten. Eventuell werden damit auch einige der fehlenden Inhalte zurückkehren. Unsere damalige News zu diesem Thema findet ihr an dieser Stelle.

In "Ninja Gaiden 2 Black" schlüpfen wir in die Rolle von Ryu Hayabusa, einem Ninja und Erbe des legendären Drachenschwerts. Damit stellen wir uns in dieser grafischen Überarbeitung des beliebten Hochgeschwindigkeit-Ninja-Action-Titels, der nach über 15 Jahren zurückkehrt, Kämpfen auf der ganzen Welt.

"Ninja Gaiden 2 Black" ist seit 23. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.