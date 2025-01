Ninja Gaiden 2 Black: Inhalte fehlen

Im Laufe des Wochenendes mehrten sich Berichte über fehlende Inhalte im unlängst veröffentlichten "Ninja Gaiden 2 Black". Ein Grund dafür ist leider noch nicht bekannt.

Demnach fehlen in "Ninja Gaiden 2 Black" über ein Dutzend Outfits, ein Mission Mode und ein Survival Mode. Auch ein New Game Plus Modus ist nicht vorzufinden. Ferner sind aus "Ninja Gaiden Sigma 2" mehrere Outfits, ein Koop-Modus und Ninja Race Modus nicht vorhanden. Dafür sind Feinde an neuen Stellen platziert worden, während einige Bosse entfernt wurden, die damals viel Kritik einstecken mussten. Team Ninja hat sich bisher noch nicht dazu geäussert.

In "Ninja Gaiden 2 Black" schlüpfen wir in die Rolle von Ryu Hayabusa, einem Ninja und Erbe des legendären Drachenschwerts. Damit stellen wir uns in dieser grafischen Überarbeitung des beliebten Hochgeschwindigkeit-Ninja-Action-Titels, der nach über 15 Jahren zurückkehrt, Kämpfen auf der ganzen Welt.

"Ninja Gaiden 2 Black" ist seit 23. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.