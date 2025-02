Technik-Analyse zu Ninja Gaiden 2 Black

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich detailliert mit der technischen Seite von "Ninja Gaiden 2 Black" beschäftigt. Ergebnis ist ein ausführliches video, das diesbezüglich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen dürfte.

Hier wir die Technik von "Ninja Gaiden 2 Black" über 20 Minuten lang thematisiert. Dabei entpuppt sich diese zwar längst nicht als perfekt, aber es wird auch klar, dass wir es mit der bis dato besten Version des Spiels zu tun haben.

In "Ninja Gaiden 2 Black" schlüpfen wir in die Rolle von Ryu Hayabusa, einem Ninja und Erbe des legendären Drachenschwerts. Damit stellen wir uns in dieser grafischen Überarbeitung des beliebten Hochgeschwindigkeit-Ninja-Action-Titels, der nach über 15 Jahren zurückkehrt, Kämpfen auf der ganzen Welt.

"Ninja Gaiden 2 Black" ist seit 23. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.