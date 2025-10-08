Ninja Gaiden 4 mit abwechslungsreicheren Bosskämpfen

Team Ninja hat jetzt in Person von Produzent Fumihiko Yasuda versprochen, dass "Ninja Gaiden 4" abwechslungsreichere Bosskämpfe bieten wird. Damit soll in erster Linie eine Schwäche früherer Teile der Vergangenheit angehören.

Yasuda erklärt dazu, dass die Auseinandersetzungen in "Ninja Gaiden 4" abwechslungsreicher ausfallen und stärker vom Feedback der Spieler geprägt sind. In der Vergangenheit hatten die Gefechte mit Endgegnern weniger Anklang gefunden als die Kämpfe gegen kleinere Gegnergruppen, welche als dynamischer und kurzweiliger wahrgenommen wurden.

Yasuda betont, dass "Ninja Gaiden 4" spielerisch an den zweiten Teil aus dem Jahr 2008 erinnert. Dafür verantwortlich ist in erster Linie Yuji Nakao von PlatinumGames, welcher als Director und Produzent fungiert und eine enge Verbindung zu besagtem "Ninja Gaiden 2" hat. Im Rahmen der Entwicklung forderte Team Ninja, die Zahl der Begegnungen mit schwächeren Gegnern zu erhöhen. Obwohl der Titel zu diesem Zeitpunkt fast fertiggestellt war, setzte PlatinumGames die Anpassung um. So sollen die Kämpfe während spezieller Sequenzen stärker dem bekannten Seriengefühl entsprechen.

Die Bosskämpfe selbst sind von Beginn an sorgfältig konzipiert worden. Das Entwicklerteam hat dabei jeden intensiv diskutiert, auch mit Blick auf den Schwierigkeitsgrad. Am Ende wurde eine Balance gefunden, die sowohl Herausforderung als auch Spielfreude vereint. Nach Angaben von Yasuda soll dieser Ansatz dafür sorgen, dass "Ninja Gaiden 4" unter dem Strich die Stärken früherer Teile mit verbesserten Bosskämpfen verbindet.

"Ninja Gaiden 4" erscheint am 21. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.