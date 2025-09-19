Ninja Gaiden 4: Ausführlicher Gameplay-Trailer

Obwohl "Ninja Gaiden 4" bereits in etwas mehr als einem Monat erscheint, war es bislang eher ruhig um den Actiontitel. Das hat Team Ninja jetzt mit einem umfangreichen Gameplay-Trailer geändert.

Hier zeigt man uns über 13 Minuten lang detaillierte Gameplay-Impressionen von Yakumo aus "Ninja Gaiden 4". In diesem Kontext bekommen wir natürlich auch die Spielwelt und einige Gegner genauer vorgestellt.

Schon seit August wissen wir, dass Team Ninja an einer Erweiterung für "Ninja Gaiden 4" arbeitet. Wenig später erfuhren wir auch, dass der Titel über einen speziellen Hero Mode verfügen wird. In diesem weredn Verteidigungs- und Ausweichmanöver automatisch ausgeführt.

"Ninja Gaiden 4" erscheint am 21. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.