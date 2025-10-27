Ninja Gaiden 4: Detaillierte Technik-Analyse

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich genauer mit der technischen Seite von "Ninja Gaiden 4" beschäftigt. Ergebnis ist ein ausführliches Video, das diesbezüglich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Ninja Gaiden 4" auf sämtlichen Plattformen über 18 Minuten lang analysiert. Dabei kann der Actiontitel überzeugen und man attestiert den Entwicklern sehr gute Arbeit. Lediglich die Version für Xbox Series S zeigt klare Mängel.

Anfang des Monats wurde schon eine kostenlose Erweiterung für den Actiontitel bestätigt. Sie hört auf den Namen "The Two Masters" und wird irgendwann im nächsten Jahr verfügbar sein. Zudem könnt ihr die ersten 21 Minuten aus dem Spiel an dieser Stelle konsumieren.

"Ninja Gaiden 4" erschien am 21. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.