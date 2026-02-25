Ninja Gaiden 4 DLC kommt im März

„Ninja Gaiden“ wurde mit dem offiziell vierten Teil der Reihe erfolgreich wiederbelebt. Nun haben die Entwickler Team Ninja und Platinum Games zusammen mit Publisher Xbox Game Studios bekannt gegeben, dass das Actionspiel schon bald mit einem DLC erweitert wird. Dieser trägt den Titel „The Two Masters“ und soll bereits am 4. März auf allen gängigen Plattformen erscheinen.

Der DLC umfasst insgesamt drei neue Kapitel, in denen Spieler nicht nur auf frische Gegnertypen treffen, sondern auch Zugriff auf zwei neue Waffen erhalten. Yakumo darf dabei eine neue Sense mit dem Namen „Solitaire“ führen, während sich Ryu über die Serpent-Gauntlets „Jakotsumon“ freuen darf.

Darüber hinaus warten zusätzliche Herausforderungen sowie ein neuer, erhöhter Schwierigkeitsgrad. Dieser hört auf den klangvollen Namen „Abyssal Road“ und richtet sich vor allem an erfahrene Spieler. „Ninja Gaiden“ ist bereits seit Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für PC über Steam und den Microsoft Store erhältlich.

Wenn du möchtest, kann ich den Text noch minimal teaseriger formulieren oder stärker auf den Anspruch des neuen Schwierigkeitsgrads eingehen.5, Xbox Series X|S sowie für PC via Steam und den Microsoft Store erhältlich.