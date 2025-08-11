Ninja Gaiden 4: Erweiterung angekündigt

Team Ninja hat in Person von Studiochef Masakazu Hirayama eine Erweiterung für "Ninja Gaiden 4" in Aussicht gestellt. Diese wird irgendwann nach dem Release des Hauptspiels verfügbar sein.

Erste Details dazu erfahren wir gleichzeitig auch. Demnach wird die kommende Erweiterung für "Ninja Gaiden 4" nicht nur zusätzliche Waffen für Ryu Hayabusa enthalten, sondern auch spielerische Inhalte ergänzen, die über reine Waffenerweiterungen hinausgehen. Besagte Inhalte sollen schrittweise vorgestellt werden.

Aktuell verfügt der neue spielbare Charakter Yakumo aus "Ninja Gaiden 4" über drei bekannte Waffen, darunter etwa ein Bohrer als Nahkampfgerät. Eine vierte Waffe ist schon in Planung, aber bisher noch nicht enthüllt. Bei Ryu Hayabusa ist bislang nur das bekannte Drachenschwert bestätigt. Ob später weitere Waffen für ihn zur Verfügung stehen, ist noch unklar. Lassen wir uns am besten also einfach ml überraschen.

"Ninja Gaiden 4" erscheint am 21. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.