Ninja Gaiden 4 bei der gamescom Opening Night Live

Auch "Ninja Gaiden 4" wird bei der diesjährigen gamescom Opening Night Live vertreten sein. Wir wissen auch schon zumindest ungefähr, in welcher Form.

So hat Moderator Geoff Keighley höchstpersönlich enthüllt, dass es im Rahmen der gamescom Opening Night Live einen neuen Blick auf "Ninja Gaiden 4" geben wird. In den vergangenen Tagen war bereits bekannt geworden, dass auch "Resident Evil Requiem" und "Lords of the Fallen 2" Teil der Show sein werden.

Über mangelnde Informationen zu "Ninja Gaiden 4" konnten wir uns in letzter Zeit sowieso nicht beschweren, aber dessen Release ist ja auch nicht mehr sonderlich weit entfernt. So wissen wir mittlerweile, dass eine Erweiterung dafür in der Mache ist und der Titel einen speziellen Hero-Mode bieten wird, in dem Verteidigungs- und Ausweichmanöver automatisch ausgeführt werden.

"Ninja Gaiden 4" erscheint am 21. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.