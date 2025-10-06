Ninja Gaiden 4: Gratis-Erweiterung vorgestellt

PlatinumGames und Team Ninja haben jetzt eine kostenlose Erweiterung für "Ninja Gaiden 4" vorgestellt. Ein Releasefenster dafür hat man auch genannt.

Besagte Gratis-Erweiterung für "Ninja Gaiden 4" hört demnach auf den Namen "The Two Masters". Sie erscheint irgendwann Anfang des nächsten Jahres.

"The Two Masters" erweitert "Ninja Gaiden 4" demnach um zusätzliche Handlungselemente und Herausforderungen nach Abschluss der Hauptkampagne. Produzent Yuji Nakao und Director Masazaku Hirayama erläutern dazu, dass beide Hauptfiguren neue Waffen erhalten. Ryu wird mit speziellen Gauntlets ausgestattet, welche über eine Zangenmechanik verfügen während Yakumo eine grossformatige Sense nutzt.

Beide Waffen bringen laut den Entwicklern verschiedene Eigenschaften und zusätzliche Spielmechaniken in das Kampfsystem. Die Erweiterung bietet zudem frische Szenarien, die nach dem Ende der Hauptgeschichte aus der Perspektive beider Figuren erzählt werden.

"Ninja Gaiden 4" erscheint am 21. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.