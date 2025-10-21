Ninja Gaiden 4: Launchtrailer veröffentlicht

PlatinumGames und Team Ninja haben mittlerweile auch den offiziellen Launchtrailer zu "Ninja Gaiden 4" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier stimmt man uns über zwei Minuten lang auf "Ninja Gaiden 4" ein. Dabei zeigt man hauptsächlich flotte In-Game-Sequenzen, die Lust auf mehr machen und gleichzeitig wunderbar erklären, was das Spiel ausmacht. Vor allem Genrefans sollten heir auf ihre Kosten kommen.

Anfang des Monats wurde schon eine kostenlose Erweiterung für "Ninja Gaiden 4" bestätigt. Sie heisst "The Two Masters" und wird irgendwann im nächsten Jahr verfügbar sein. Unsere Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Ninja Gaiden 4" erscheint heute für PS5, Xbox Series X und den PC.