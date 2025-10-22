Ninja Gaiden 4: Die ersten 21 Minuten

PlatinumGames und Team Ninja haben mittlerweile auch die ersten 21 Minuten aus "Ninja Gaiden 4" veröffentlicht. Diese dürften vor allem für eventuell noch unentschlossene Käufer interessant sein.

Hier lernen wir in zunächst einmal die Spielwelt von "Ninja Gaiden 4" kennen. Ausserdem führt man uns in die Story ein und erklärt das generelle Gameplay-Grundgerüst. Danach sollten wir wissen, ob der Titel unseren Geschmack treffen könnte.

Erst gestern wurde der Launchtrailer zu "Ninja Gaiden 4" veröffentlicht. Ihr könnt ihn an dieser Stelle nachholen. Zudem wurde Anfang des Monats schon eine kostenlose Erweiterung für den Actiontitel bestätigt. Sie hört auf den Namen "The Two Masters" und wird irgendwann im nächsten Jahr verfügbar sein.

"Ninja Gaiden 4" erschien gestern für PS5, Xbox Series X und den PC.