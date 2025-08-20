Ninja Gaiden 4: Flotter Trailer

Wie bereits im Vorfeld angekündigt worden war, hatte Entwickler Team Ninja auch frisches Material zu "Ninja Gaiden 4". Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns fast zwei Minuten lang in erster Linie die Story von "Ninja Gaiden 4" nähergebracht. Dabei fallen sofort die detailliert gestalteten Protagonisten ins Auge. Zudem wird uns natürlich auch Gameplay gezeigt. Dies bietet erneut flotte Duelle an abwechslungsreich gestalteten Orten.

Bereits vor der gamescom war bekannt geworden, dass "Ninja Gaiden 4" über einen speziellen Hero Mode verfügen wird. Ausserdem war schon eine Erweiterung für den Actiontitel in Aussicht gestellt worden.

"Ninja Gaiden 4" ist ab 21. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.