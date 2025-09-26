Ninja Gaiden 4: Frischer Trailer von der TGS

Team Ninja hat die Tokyo Game Show genutzt, um einen neuen Trailer zu "Ninja Gaiden 4" zu präsentieren. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Unter dem Titel "Difficulty Design" wird uns hier fast fünf Minuten lang erklärt, wie der optimale Schwierigkeitsgrad für "Ninja Gaiden 4" gefunden wurde und welche Prozesse dafür im Hintergrund bzw. bei der Entwicklung stattfinden mussten. Dazu passendes Gameplay und Kommentare der Macher gibt es in diesem Kontext natürlich ebenfalls.

Kürzlich wurden uns erst umfangreiche Impressionen von Yakumo aus "Ninja Gaiden 4" gezeigt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

Schon seit August wissen wir, dass Team Ninja an einer Erweiterung für "Ninja Gaiden 4" arbeitet. Wenig später erfuhren wir auch, dass der Titel über einen speziellen Hero Mode verfügen wird. In diesem werden Verteidigungs- und Ausweichmanöver automatisch ausgeführt.

"Ninja Gaiden 4" erscheint am 21. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.